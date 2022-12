Natale: le iniziative a Masella | FOTO

19 Dicembre 2022 19:36

di Claudia Pugliese– Masella è una borgata viva e piena d’iniziative, grazie al carismatico don Giovanni Zampaglione, ai collaboratori parrocchiali e all’associazione culturale Vin.Ce.Ro che continuano ad attivarsi in sinergia per animare il territorio. L’8 dicembre, durante la celebrazione eucaristica, è stata consegnata in offertorio la coperta della solidarietà cucita dalle mamme del luogo e offerta a chi è meno fortunato. La Crespellata, nel tardo pomeriggio, ha aperto le manifestazioni che hanno annunciato l’arrivo del Natale, a suon di zampogna per le vie del paese, e durante la degustazione delle crespelle e del vino, il karaoke ha animato la serata. In questo scenario, i partecipanti hanno potuto assistere ad una mostra fotografica promossa dall’associazione Vin.Ce.Ro, con l’intento di ricostruire e valorizzare la storia della borgata. Le mamme e le donne del luogo hanno realizzato l’albero della tradizione, con delle formelle all’uncinetto fatte a mano con amore. Nella mattinata di domenica 18 dicembre, tra lo stupore e l’incanto di grandi e piccini è arrivato Babbo Natale, che ha raccontato la sua storia, allietandoli con un messaggio d’amore, pace e speranza.

Babbo Natale ha concluso la sua visita con la foto di rito con i bambini e la distribuzione dei doni a ciascuno di loro. In attesa del nuovo anno, il 30 dicembre nella chiesa di Masella, si terrà il concerto per le famiglie, ad esibirsi il coro parrocchiale “Santi Cosma e Damiano” di Masella e il coro “Evenu Shalom” di Roghudi, che intoneranno tradizionali armonie natalizie, con la partecipazione straordinaria dei Taranta Jonia.