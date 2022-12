Natale al Museo Diocesano di Reggio Calabria: il calendario degli eventi

10 Dicembre 2022 18:45

Anche quest’anno, in occasione del Natale, il Museo Diocesano propone un articolato calendario di eventi, con attenzione ad adulti e bambini. Nella chiesa del Santo Cristo (in via Miraglia, di fronte alle Poste centrali) sarà possibile visitare, come di consueto, il Presepe meccanico di Ninì Sapone, l’opera che per anni ha affascinato generazioni di bambini.

La chiesa sarà aperta, con il Presepe meccanico illustrato dagli educatori museali, giovedì 22 dicembre, venerdì 30 dicembre e venerdì 5 gennaio h 17-20. Ai bambini (5-10 anni) il Museo diocesano riserva un evento speciale venerdì 23 dicembre h 17-19: una festa in Museo per condividere giochi e attività sul tema del Natale e scambiarci gli auguri (richiesta la prenotazione contattando il n. 3387554386).

Nel periodo natalizio il Museo diocesano osserverà il consueto orario di apertura, riservando una speciale visita guidata alla collezione permanente e alla Mostra “Arte e storia delle antiche confraternite di Reggio Calabria” venerdì 23 dicembre h 11, venerdì 30 dicembre h 17 e giovedì 5 gennaio h 11 (gratuita e inclusa nel biglietto d’ingresso).