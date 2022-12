Natale a Reggio Calabria: iniziativa “Fai sorridere un bambino”

19 Dicembre 2022 12:41

Mancano solo pochi giorni a Natale e nelle famiglie, così come per le strade, tutto sembra essere in attesa di quest’importante ricorrenza. Tutto, durante il periodo natalizio “si veste a festa”: pupazzi di neve, palline ed altre fantasiose decorazioni impreziosiscono le vetrine dei negozi, le strade si illuminano e le case vanno ad assumere nuove sembianze, tra oggetti e colori caratteristici di questa festività. In occasione di questa festa speciale l’ODV Centro Antiviolenza Margherita, l’Associazione San Camillo Onlus insieme all’Associazione Jacques De Molay Pietas Pelicani organizzano giorno 21 Dicembre 2022 alle ore 17.30 presso il Bar Caffè Napoli di Via Valentino un evento per i bambini meno fortunati a cui verranno donati piccoli pensieri. Sponsor ufficiali dell’evento saranno: AziendeItalia, IoSonoDonna, ConfapiD Calabria, Caffè Napoli, Clivia, Fratelli La Bufala. Special guest giocatori della Reggina Calcio.

Perché i bambini nella loro naturalezza possono certamente re-insegnarci, specie in un periodo dell’anno così speciale, che è bellissimo fantasticare, che la condivisione è di gran lunga più gratificante di ogni cosa e che anche le piccole cose, se fatte con le persone giuste, possono regalare bellissime emozioni.