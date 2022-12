Natale: a Motta San Giovanni il Mercatino Artigianale

9 Dicembre 2022 15:51

Tra gli eventi organizzati nel comune di Motta San Giovanni per il Natale 2022 c’è il Mercatino Artigianale. Con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni e della Pro Loco, Eurela ODV, Associazione Athena con i loro associati, Mondodò e numerose altre realtà del territorio esporranno le loro creazioni artistiche prodotte artigianalmente.

Sarà possibile visitare il mercatino, che si svolgerà a Lazzaro in via Trussardi (all’esterno del Centro Sociale “Paolo Capua”) sabato 10 dicembre dalle ore 16.00 domenica 11 dicembre dalle ore 10.00 e acquistare gli oggetti rigorosamente fatti a mano per regali unici e per addobbi natalizi originali. Babbo Natale incontrerà i bambini che potranno portare la loro letterina dei desideri presso il Centro Sociale “Paolo Capua” in via Trussardi.