Museo Archeologico Reggio Calabria, gli eventi natalizi del 21 e 23 dicembre

20 Dicembre 2022 18:37

Continua la ricca programmazione di eventi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in vista del Natale con tanti eventi per grandi e piccini. Il primo appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 21 dicembre, alle ore 17:00 sul tema: “Euthymos di Locri, da Olimpia a Temesa e la statuaria di Pitagora di Reggio” che sarà tenuta dal prof. Felice Costabile, a cura del Touring Club Italiano, sez. Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea e l’associazione Amici del Museo di Reggio Calabria.

Durante la conferenza verrà approfondita la figura di Euthymos di Locri, celeberrimo nell’antichità, oggi noto solo agli studiosi. Visse nel V secolo a.C. e fu tre volte vincitore a Olimpia nel pugilato. A Locri sono state trovate straordinarie testimonianze archeologiche del suo culto connesso alle Ninfe e alle fonti, che saranno oggetto della conferenza del Prof. Felice Antonio Costabile, prosecutore del suo Maestro, il grande archeologo Paolo Enrico Arias, nelle scoperte che dalla realtà storica hanno fatto assurgere Euthymos all’immortalità del mito.

Il Prof. Felice Antonio Costabile commenta così l’iniziativa: “la conferenza, oggetto di una pubblicazione scientifica sulla rivista “Minima Epigraphica et Papyrologica” 2022, sarà un viaggio, tra fonti letterarie e scoperte archeologiche, attraverso le vicende che portarono l’eroe ed olimpionico locrese Euthymos dalla storia al mito, meritandogli le statue di Pitagora reggino che esistevano ad Olimpia e a Locri, primo geniale esperimento nell’arte greca di rapportare allo spazio la figura umana in movimento, imitate per un millennio nella scultura, nel mosaico e nella pittura nel rappresentare i pugili che conseguivano la vittoria“.

Il secondo appuntamento da non perdere è tutto dedicato ai piccoli visitatori del Museo. “Colora l’antico” sarà un entusiasmante laboratorio creativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni a cura della Dott.ssa Palma Buda. I piccoli artisti avranno il compito di ridare vita e colore alle immagini di alcuni reperti iconici esposti al MArRC come i meravigliosi pinakes di Locri. Il laboratorio sarà fruibile su prenotazione dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di venerdì 23 dicembre, comunicando l’adesione all’indirizzo e-mail: man.rc-biglietteria@cultura.gov.it.

“Entriamo sempre più nel cuore degli eventi dedicati al Natale al MArRC – così commenta il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino – Il palinsesto pensato per questo periodo sta riscuotendo grande successo del pubblico che con entusiasmo partecipa attivamente alle iniziative. Un’attenzione particolare – continua Malacrino – è sempre rivolta ai visitatori “più piccoli” che, grazie agli eventi a loro rivolti, familiarizzano sempre più con il Museo e con i reperti. Perché il patrimonio è di tutti e per tutti. Ringrazio lo staff del museo che con entusiasmo e dedizione rende sempre più dinamico, inclusivo ed accessibile il Museo, nelle giornate ordinarie come nei giorni di festa“.

E tra i visitatori speciali, oggi martedì 20 dicembre 2022, anche gli amici dell’associazione UNITALSI con i volontari accompagnatori hanno trascorso un pomeriggio all’insegna della bellezza al Museo. I visitatori hanno avuto modo di ammirare tutti i tesori esposti al Museo, accompagnati dalla dott.ssa Buda, per concludere poi la visita in sala Bronzi di Riace e di Porticello.

“Questo momento di grande valore culturale, ha consentito a ragazzi con disabilità, sia fisiche che mentali, di arricchire il proprio bagaglio esperienziale, vivendo un momento unico che segna l’inizio del percorso di collaborazione tra la sottosezione UNITALSI di Reggio Calabria, di cui io sono, ad oggi, Rappresentante Legale, e il MArRC – dichiara la Dott.ssa Maria Teresa Arcadi – Il MArRC, com’è noto, è un’eccellenza a livello internazionale, la possibilità di un facile accesso, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e quindi la fruibilità delle sale per le persone con disabilità, non fa altro che renderci fieri di collaborare con una realtà che dona lustro e pregio alla città in cui viviamo- conclude la Presidente UNITALSI“.

Il Museo, questa settimana, sarà aperto al pubblico da martedì 20 dicembre a sabato 24 con orario continuato dalle ore 09:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso alle ore 19:30).

Sarà possibile partecipare agli eventi, visitare le collezioni permanenti sui livelli espositivi e le varie mostre temporanee “Il Vaso sui Vasi. Capolavori dal Museo Jatta di Ruvo di Puglia” e “Oltre l’emergenza. Attività e restauri dopo l’alluvione del 2018” al livello E; il percorso per immagini “I Bronzi di Riace” con foto di Luigi Spina, a cura del Direttore Malacrino presso la scalinata monumentale disegnata da Marcello Piacentini; la nuova mostra allestita in Piazza Paolo Orsi “Sullo scaffale dello Speziale. Vasi da farmacia nella Calabria del Settecento”; la nuova sezione “Depositi in mostra” con reperto provenienti dai depositi del Museo.

L’ingresso è sempre gratuito per i visitatori fino ai 18 anni di età, fino ai 25 anni il biglietto ha un prezzo ridotto a 2 euro. Si ricorda che il Museo rimarrà chiuso il 25 dicembre e il 3 gennaio. Rimarrà aperto eccezionalmente lunedì 26 dicembre, domenica 1 gennaio per l’iniziativa del Ministero della Cultura “domenica al museo” e lunedì 2 gennaio.