Motta San Giovanni: Fortunato Pedà eletto segretario cittadino del Pd

1 Dicembre 2022 09:38

Il 27 novembre si è svolto il congresso del circolo “F. Foti” Motta-Lazzaro- Valanidi del Partito Democratico, con l’unica mozione “Progresso e Civiltà” è stato eletto segretario cittadino l’uscente Fortunato Pedà, e con lui il direttivo da cui è stato già nominato il vicesegretario Massimo Cogliandro. Il dibattito che si è sviluppato nell’assemblea congressuale ha messo in evidenza le condizioni “di difficoltà in cui si trova il Partito dopo la sconfitta elettorale delle ultime politiche. Il PD, nell’ultimo decennio ha sostenuto diversi governi con un mix di tecnici e di unità nazionale, responsabilmente condividendo scelte e percorsi spesso difficili e impopolari, a volte controversi, ma dettati sempre dalla volontà di pensare al bene comune. Tale percorso lo ha fatto passare come il partito del potere, lontano dai reali bisogni della gente. La sconfitta ed il ruolo di opposizione serviranno alla rigenerazione di un grande partito di sinistra che ritorni a fare politica dal basso”, si legge in una nota.

“Il nostro congresso cittadino – prosegue la nota- rappresenta in tale logica un punto di ripartenza per le attività locali che ci possa vedere protagonisti sul territorio. Tutto è possibile solo se al nostro interno si crea quel senso di comunità che dia slancio a una nuova stagione politica, mettendo da parte volontà e sentimenti personali, come d’altronde sta succedendo da qualche tempo, dove qualcuno pensa che fare politica sia caciara continua, mistificazione della realtà e supponenza di essere al di sopra di tutto e di tutti, senza venire a miti consigli e anzi perseverando e pensando di fare golpe congressuale per sua sfortuna fallito. Fare politica è altro”.