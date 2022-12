Motta e Oliveto, avviate procedure di gara per lavori a reti fognanti e a impianti di depurazione

3 Dicembre 2022 20:12

L’Ufficio del Commissario nazionale per la depurazione, diretto dal professore Maurizio Giugni, ha approvato il progetto esecutivo e avviato le procedure di gara per il completamento delle reti fognanti e la realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto. A renderlo noto sono il sindaco Giovanni Verduci e il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Rocco Campolo che in questi mesi hanno più volte sollecitato la conclusione dell’iter burocratico protrattosi per troppi anni. Con il provvedimento del 2 dicembre, oltre ad approvare il progetto in linea amministrativa, ai fini espropriativi e della dichiarazione di pubblica utilità, il Commissario decide di procedere mediante procedura aperta all’affidamento dei lavori per un importo stimato di circa 2.5 milioni di euro.

“L’intervento previsto dal Commissario è molto importante – commenta il vicesindaco e consigliere metropolitano Rocco Campolo – perché consentirà l’ammodernamento della rete fognaria nel centro abitato di Motta e la possibilità di servire altre porzioni del nostro territorio, sfruttando al massimo le potenzialità dell’impianto di depurazione sito in prossimità del torrente Oliveto a Lazzaro. In questi anni abbiamo difeso il finanziamento riconosciuto con la Delibera CIPE n. 60 del 2012, trovando soluzioni a problemi e difficoltà che sembravano insuperabili e anche quando il contributo sembrava ormai perduto, non abbiamo mollato di un centimetro ottenendo questo importante risultato”.

“L’Amministrazione comunale – continua Campolo – presta molta attenzione al tema dell’Ambiente ed in particolare a quello del ciclo integrato delle acque. Già nelle prossime settimane saranno realizzati importanti interventi a San Basilio, nel rione Crozza a Motta e tra le foci dei torrenti Saetta e San Vincenzo. Alla Regione Calabria – conclude il delegato ai Lavori pubblici del Comune di Motta San Giovanni – abbiamo presentato una scheda CIS per la riqualificazione della rete fognaria e lo spostamento di quei tratti situati in prossimità dei corsi d’acqua, e altre quattro schede sono state predisposte per progetti e lavori che riguardano l’approvvigionamento idrico, l’ammodernamento della rete di distribuzione e la realizzazione di nuovi serbatoi per provare ad alleviare sempre più il problema della carenza idrica”.