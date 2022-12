Mostra di modellismo a Melito Porto Salvo | INFO

15 Dicembre 2022 09:36

Nelle giornate del 18 dicembre e poi il 6-7 e 8 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, l’Associazione Modellisti Reggini organizza a Melito Porto Salvo presso i locali dell’ex mercato coperto in via nazionale 68, una mostra di Modellismo. Si potrà ammirare:

– il plastico sociale ferroviario in scala H0 1:87 nel quale sfrecceranno tanti trenini;

– l’esposizione di macchine in scala 1:18;

– un eliporto in scala con elicotteri che si alzeranno in volo per brevi dimostrazioni.

Infine, nelle giornate del 6-7 e 8 Gennaio, vi sarà la rappresentazione della storia della Croce Rossa Italiana, attraverso diorami in scala 1:43 che richiameranno e percorreranno i periodi storici delle famose ambulanze italiane. Concluderà l’evento, sempre nelle giornate del 6-7 e 8 Gennaio una piccola mostra scambio all’interno da parte di alcuni negozi del settore.