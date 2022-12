E’ morto Franco Frattini, aveva 65 anni

24 Dicembre 2022 22:46

È morto a Roma Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato dal 2022, ex ministro degli Esteri in due governi presieduti da Silvio Berlusconi, poi commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso dal 2004 al 2008. Inoltre, è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 col Popolo della Libertà. L’ex esponente di Forza Italia è molto al Policlinico Gemelli dove era ricoverato per una grave malattia.

Ad annunciare la morte di Frattini Giancarlo Innocenzi Botti, ex presidente di Invitalia e sottosegretario di Stato alle Comunicazioni in uno dei governi Berlusconi: “Franco non è più con noi. Il Paese perde un grand’uomo che ha servito le istituzioni con capacità, professionalità ed onore. Io perdo un fratello. Ho condiviso con lui una parte importante della mia vita. Mi onoro di averlo convinto a far parte della famiglia di Forza Italia e di essergli stato a fianco per molto tempo. Dio lo accolga con tutti gli onori che merita. Noi lo terremo sempre nel nostro cuore”.