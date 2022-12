Calcio in lutto, è morto l’ex Juventus e Cagliari Fabian O’Neill: fatali i problemi con l’alcol

25 Dicembre 2022 19:12

Un Natale triste per i tifosi di Juventus e Cagliari. Arrivata nel pomeriggio odierno la notizia della morte di Fabian O’Neill, ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie delle due società. Sabato mattina è stato ricoverato in ospedale a Montevideo (Uruguay) a causa dell’aggravarsi della sua malattia epatica contro la quale combatteva da tempo. La causa, secondo quanto sottolinea “La Gazzetta dello Sport”, i problemi con l’alcol avuti negli ultimi anni.

Nella mattinata odierna, verso mezzogiorno, le condizioni di salute dell’ex calciatore si sono ulteriormente aggravate e per O’Neill non c’è stato nulla da fare. Già in passato aveva lottato fra la vita e la morte: nel 2020 venne ricoverato per delle gravi insufficienze al fegato.

Il ricordo del Cagliari

“Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la “10” sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi“.

Il ricordo della Juventus

“Il centrocampista uruguayano, scomparso il 25 dicembre 2022, ha militato per due anni nella Juve. Ci ha lasciato a Montevideo all’età di 49 anni Fabian O’Neill. Centrocampista di talento, classe 1973, O’Neill ha militato per 2 anni nella Juventus, dal 2000 al 2002. La sua carriera è iniziata ed è finita al Nacional di Montevideo (con cui ha vinto il titolo nazionale e due volte la Liguilla Pre-Libertadores de América): in Italia, oltre alla Juventus, ha giocato al Cagliari e al Perugia. La Juventus ricorda Fabian e rivolge il suo cordoglio alla sua famiglia“.