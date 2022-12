Morte Pelé, Inzaghi riposta una vecchia foto con “O Rei”: “grazie per quello che sei stato”

29 Dicembre 2022 21:37

Ennesima giornata di lutto in questo triste dicembre 2022 per tutto il mondo calcistico. Qualche ora fa se n’è andato uno dei più grandi di tutti, forse, per tanti, il più grande di tutti: Pelé. Il brasiliano è morto dopo una lunga malattia. A celebrarlo, sui social, praticamente chiunque. Non potevano mancare, ovviamente, i messaggi di cordoglio da parte di calciatori e allenatori. Tra questi, Pippo Inzaghi. L’allenatore della Reggina ha postato una vecchia foto insieme a “O Rei”, accompagnata da un messaggio: “Grazie per tutto quello che sei stato. Campione eterno ci hai regalato il calcio moderno. Addio O Rei”.