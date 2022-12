Morte papa Benedetto XVI, il ricordo della Chiesa reggina: “nel cuore le parole rivolte ai calabresi”

31 Dicembre 2022 13:56

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano“. Queste le parole con cui il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni ha annunciato il ritorno alla Casa del Padre del papa emerito. “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni“, ha aggiunto.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio, le spoglie mortali del papa emerito Benedetto XVI saranno esposte alla venerazione dei fedeli nella Basilica Vaticana. La celebrazione delle esequie sarà giovedì 5 gennaio alle 9.30 in piazza San Pietro e sarà presieduta da Papa Francesco.

Già da giorni le condizioni di salute del Papa emerito si erano aggravate per l’avanzare dell’età, come riferito dalla Sala stampa vaticana in riferimento all’aggiornamento sull’evolversi della situazione. Lo stesso successore, papa Francesco, aveva voluto condividere pubblicamente la notizia sul peggioramento dello stato di salute di Benedetto XVI al termine dell’ultima udienza generale dell’anno, il 28 dicembre. In quella occasione il Santo Padre aveva invitato a pregare per il Papa emerito “molto ammalato“, perché il Signore potesse consolarlo e sostenerlo “in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine“.

Immediata la commozione di tutta la Chiesa e del mondo, per una notizia che, per quanto attesa, è comunque dolorosa. Su invito dell’arcivescovo Fortunato Morrone, anche tutta la comunità diocesana di Reggio Calabria – Bova, il presbiterio, i diaconi, i religiosi e le religiose, i seminaristi e i fedeli laici, “si uniscono al dolore e alla preghiera della comunità ecclesiale, elevando preghiere di suffragio per Benedetto XVI e, nello stesso tempo, rendendo lode al Signore per il dono di questo grande Papa che ha contribuito in modo determinante a rievangelizzare l’occidente. Risuonano ancora nel cuore le parole pronunciate da papa Ratzinger nella sua visita pastorale in terra di Calabria: ‘non cedete mai alla tentazione del pessimismo e del ripiegamento su voi stessi’“.