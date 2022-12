Morte Davide Rebellin, individuato in Germania il camionista responsabile dell’incidente

2 Dicembre 2022 15:26

Mentre il mondo del ciclismo è ancora scosso dall’improvvisa e tragica morte di Davide Rebellin, la collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca ha permesso di individuare il camionista responsabile dell’incidente stradale che ha coinvolto l’ex campione delle due ruote. Rebellin è stato, infatti, investito da un camion che ha poi continuato il proprio cammino senza prestare soccorso (e forse senza accorgersi dell’accaduto).

L’autista è stato individuato. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni. L’uomo è stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perchè il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale.