Mondo polizze: ecco come trovare la migliore assicurazione online

23 Dicembre 2022 12:21

Cercare un’assicurazione, che si tratti della polizza auto, per la casa o persino sulla vita, è un’operazione che si può effettuare in modo agevole direttamente sul web.

Esistono portali molto ben organizzati che racchiudono le più interessanti e attendibili proposte sul mercato, comparandole per categoria e aiutando l’utente nella scelta finale, modulando le offerte con eventuali coperture accessorie.

Per facilitare la scelta, trova la migliore assicurazione per le tue esigenze sul portale di comparazione 6sicuro.it, che permette di confrontare le soluzioni offerte dalle principali compagnie del settore.

Come trovare la migliore assicurazioni per veicoli

Una delle polizze che viene ricercata più spesso online è di certo quella che riguarda il proprio (o i propri) veicolo. L’esigenza di avere un’ottima copertura che sia anche conveniente, a oggi è possibile grazie a Compagnie che propongono formule online eliminando in parte o completamente le filiali fisiche, offrendo quindi all’utenza un buon prodotto a costi concorrenziali.

Non solo, c’è un’ulteriore possibilità di risparmio che riguarda ad esempio i neopatentati, ma sempre senza rinunciare alla qualità: si tratta di usufruire della Legge Bersani, entrando a far parte della classe di merito più bassa appartenente a un altro membro della famiglia anche se questi possiede un mezzo diverso. Ad esempio, se un componente più esperto ha un’auto e si trova in prima classe, la si può trasporre sull’automobile da assicurare.

Esistono anche polizze specifiche per i veicoli d’interesse storico, che hanno una prima immatricolazione tra i 20 e gli oltre 30 anni, che spesso includono anche la Carta Verde, la quale consente di circolare in tutta Europa; oppure molte aziende ricercano assicurazioni idonee per gli autocarri aziendali, con vantaggi fiscali notevoli.

In ogni caso, le polizze aggiuntive si possono aggiungere o togliere direttamente in fase di primo preventivo, personalizzando la propria polizza con una copertura Kasko, la Tutela legale, la Eventi naturali, l’utilissima Assistenza stradale o la Polizza cristalli.

Assicurazione casa, viaggi e vita: quali sono le migliori?

In maniera analoga, si può trovare online la migliore assicurazione per la casa che consente di essere protetti in caso di evento naturale come un’inondazione o un terremoto, ma anche un guasto elettrico o cagionato dal malfunzionamento di un elettrodomestico. Al contempo, si può avere un indennizzo qualora si cagioni danno a un vicino di casa persino se è coinvolto un giardino privato e non le mura interne. In tal senso, la tutela è anche di tipo legale e può includere eventuali spese mediche per se stessi e gli altri. Molte di queste Compagnie, infine, offrono inclusa nella polizza l’assistenza di professionisti muratori, elettricisti o idraulici 24 ore su 24.

Un viaggio può rappresentare una vacanza che si sogna da tempo o uno spostamento necessario per il proprio lavoro: avere una polizza per molti è motivo di ulteriore tranquillità. Può capitare, infatti, che un volo venga cancellato o che occorra rimandare il viaggio per motivi personali: in tali casi, il costo del biglietto non andrà perso.

Oppure si può avere una copertura per dei bagagli smarriti, sottratti e persino in ritardo. Infine, non manca l’eventualità di spese mediche al di fuori della propria città o addirittura del proprio Paese di residenza, altra eventualità coperta dalle migliori polizze. Nei casi di viaggi multipli per lavoro, invece, si può ricercare la Compagnia che stipuli una polizza unica che li comprenda tutti.

L’assicurazione sulla vita consente di mantenere il medesimo tenore di vita anche se viene a mancare la fonte di reddito principale. Ciò include l’avversa eventualità di un incidente, di una malattia e persino della dipartita di un capofamiglia. A seconda del capitale che si vuole assicurare alla famiglia e agli anni relativi di ammortamento, si potrà avere l’indennizzo in un’unica soluzione o mensilmente.