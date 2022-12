Giroud da record nello show di Mbappè, si sblocca Kane: Inghilterra-Francia sarà una finale anticipata

4 Dicembre 2022 21:52

Dopo i successi di Olanda e Argentina di ieri, tocca a Francia e Inghilterra scendere in campo nei rispettivi ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022. Come già accaduto nel primo turno, anche le big della seconda giornata non steccano e passano il turno con due successi convincenti. La prima a scendere in campo è la Francia del recordman Giroud.

L’attaccante del Milan segna il gol del vantaggio contro la Polonia, il 52° della sua carriera con la maglia della nazionale, marcatura che gli vale il titolo di miglior bomber della storia dei “Bleau”. Una perla nel one man show di Mbappè che prima confeziona l’assist, poi sigla i due gol successivi con lampi di onnipotenza calcistica. La rete su rigore di Lewandowski, battuto una seconda volta dopo una prima conclusione oscena (ma con Lloris più avanti della linea), rende meno amara la sconfitta.

In serata, l’Inghilterra gioca, segna e si diverte ma inizia dopo 38 minuti. Il Senegal, infatti, tiene botta per oltre mezz’ora di gioco e sfiora anche il gol, ma la rete di Henderson sgretola certezze ed entusiasmo della nazionale africana. In pieno recupero si sblocca Kane, con il gol che ha il sapore del knockout. Nella ripresa Saka arrotonda il punteggio sul 3-0. La nazionale dei “Tre Leoni” si dimostra solida, fisica e talentuosa nella metà campo offensiva. Il quarto di finale contro la Francia è già una finale anticipata.

Tabellone ottavi di finale

Olanda-USA 3-1

Argentina-Australia 2-1

Giappone-Croazia

Brasile-Corea del Sud

Inghilterra-Senegal 3-0

Francia-Polonia 3-1

Marocco-Spagna

Portogallo-Svizzera

Tabellone quarti di finale

Olanda-Argentina

/ – /

Inghilterra-Francia

/ – /