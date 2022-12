Il Marocco elimina la Spagna, 6 gol del Portogallo “d.C.”: il tabellone dei quarti di finale dei mondiali

6 Dicembre 2022 22:00

Con le ultime due gare disputate oggi si chiude il programma degli ottavi di finale del Mondiale del Qatar. Fin qui tutte le big avevano risposto presente e sembrava che le ‘sorprese’ fossero terminate nei gironi. E invece a cadere è stata una delle nazionali, sulla carta, più forti. La Spagna si è inchinata al Marocco che ormai si è tolto l’etichetta di cenerentola del Mondiale e non vuole smettere di sognare.

Dopo aver eliminato il Belgio, infatti, la squadra africana ha estromesso dalla competizione anche la Spagna. Dettaglio importante: lo ha fatto giocando a viso aperto. Hakimi, Marzaoui, Ziyech, Boufal, Sabiri, il Marocco ha pareggiato il talento della Spagna con i suoi uomini migliori, ha giocato una partita tatticamente perfetta, ha tagliato le trame del Tiki-Taka con grinta e corsa. Il tutto per 120 minuti, poi i calci di rigore. L’eroe è stato Bono, portiere del Siviglia, in grado di neutralizzare 3 penalty su 3 staccando il pass dei quarti.

Si prospetta una sfida elettrizzante contro il Portogallo “d.C.”, dopo Cristiano. I lusitani hanno liquidato 6-1 la Svizzera e lo hanno fatto con CR7 in panchina fino al 73′, scelta tecnica del CT Santos che ha dato spazio al baby talento Gonçalo Ramos, autore di una tripletta. Di Pepe, Raphael Guerreiro e Leao gli altri tre gol. Per la Svizzera la rete di Embolo rende meno amaro il passivo. Cristiano Ronaldo, attualmente senza contratto, ha assistito alla gara dalla panchina, festeggiando le reti dei compagni, ma senza poter essere protagonista. Il motivo? Qualche parola di troppo rivolta al CT dopo la sostituzione con la Corea e qualche segnale di nervosismo in campo non gradito al selezionatore lusitano. Anche il Portogallo è pronto a fare a meno della sua stella più luminosa?

Tabellone ottavi di finale

Olanda-USA 3-1

Argentina-Australia 2-1

Giappone-Croazia 1-1 (2-4 ai rigori)

Brasile-Corea del Sud 4-1

Inghilterra-Senegal 3-0

Francia-Polonia 3-1

Marocco-Spagna 0-0 (3-0)

Portogallo-Svizzera 6-1

Tabellone quarti di finale

Olanda-Argentina

Croazia-Brasile

Inghilterra-Francia

Marocco-Portogallo