Mondiali Qatar 2022, il tabellone degli ottavi e le classifiche finali dei gironi

2 Dicembre 2022 22:00

Si chiude la fase a gironi dei Mondiali del Qatar 2022. Gli ultimi verdetti arrivano dai Gironi G e H: nel primo, il Brasile, battuto dal Camerun nella gara conclusiva, seconda la Svizzera che batte 2.3 la Serbia; nel secondo il Portogallo chiude primo anche perdendo la gara conclusiva contro la Corea del Sud che passa come seconda ai danni dell’Uruguay, grande delusa.

A proposito di delusioni, niente fase eliminatoria per Germania e Belgio, le due grandi sorprese dei Gironi E ed F vinti dalle cenerentole Giappone e Marocco. A parte qualche incidente di percorso, le altre big staccano il pass per gli ottavi: Olanda, Argentina, Inghilterra, Francia e Portogallo passano come prime, la Spagna come seconda.

Le classifiche dei gironi

Girone A

Olanda 7 Senegal 6 Ecuador 4 Qatar 0

Girone B

Inghilterra 7 USA 5 Iran 3 Galles 1

Girone C

Argentina 6 Polonia 4 Messico 4 Arabia Saudita 3

Girone D

Francia 6 Australia 6 Tunisia 4 Danimarca 1

Girone E

Giappone 6 Spagna 4 Germania 4 Costa Rica 3

Girone F

Marocco 7 Croazia 5 Belgio 4 Canada 0

Girone G

Brasile 6 Svizzera 6 Camerun 4 Serbia 1

Girone H

Portogallo 6 Corea del Sud 4 Uruguay 4 Ghana 3

Il tabellone degli ottavi di finale

Olanda-USA

Argentina-Australia

Giappone-Croazia

Brasile-Corea del Sud

Inghilterra-Senegal

Francia-Polonia

Marocco-Spagna

Portogallo-Svizzera