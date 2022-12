Mondiali, complotto per favorire l’Argentina? Furia Portogallo: “si fottano tutti!”

11 Dicembre 2022 11:22

Il Mondiale entra nelle fasi più caldi e anche gli animi in campo iniziano a scottare. Lo abbiamo visto nella gara fra Olanda e Argentina, trasformatasi in una rissa con tanto di 18 cartellini gialli, un rosso, esultanze umilianti e una pioggia di scorrettezze protratte fino (e anche durante!) ai calci di rigore. E la giornata di ieri non è stata da meno. Il successo del Marocco sul Portogallo ha portato con sè tante polemiche nel post gara.

I giocatori portoghesi, furibondi per l’eliminazione in una sfida che li vedeva favoriti, hanno gridato al complotto. L’idea, fatta trasparire dalle parole dei lusitani, sarebbe quella di un favoritismo nei confronti dell’Argentina, in particolar modo dopo le lamentele di Messi sull’arbitraggio nella gara contro l’Olanda. Neanche a dirlo, la scelta del direttore di gara Tello, argentino, non è andata giù ai portoghesi.

Pepe, nel post gara, ha dichiarato: “è inaccettabile che un arbitro argentino arbitri la nostra partita. Dopo quello che è successo ieri con Messi, hanno mandato qui un direttore di gara del suo paese. Non dico che possa essere condizionato, ma dicerto nel secondo tempo non si è mai giocato a calcio. Erano sempre per terra e quando sono stati in piedi hanno sempre e solo commesso fallo, senza un solo cartellino giallo. Noi abbiamo provato a giocare seriamente a calcio, ma non ci è stato permesso di farlo. E per completare hanno dato un recupero di appena otto minuti. A questo punto sono pronto a scommettere tutto quello che ho che l’Argentina sarà campione del Mondo. Mi spiace molto perché Avevamo la possibilità di vincere questa Coppa del Mondo. Sinceramente abbiamo avuto la sensazione dell’arroganza della squadra arbitrale“.

Dure anche le parole di Bruno Fernandes. Il capitano del Portogallo si è svincolato dall’ufficio stampa portoghese che cercava di calmarlo, presentandosi molto arrabbiato in diretta tv per dichiarare: “si fottano tutti. Posso dire che sia molto strano avere un arbitro che ha ancora la sua nazionale in competizione mentre non c’è più un solo direttore di gara portoghese. I nostri arbitrano la Champions League, quindi hanno la qualità e il livello per essere qui, altri evidentemente non sono abituati a questo tipo di partite, non hanno il ritmo per seguire il gioco ed essere lucidi nelle decisioni. C’era un rigore nettissimo su di me. Non capisco perché non sia stato fischiato. Sono solo davanti alla porta, non avrei avuto alcun motivo per lasciarmi cadere in una situazione del genere. Sono dispiaciuto soprattutto perché avevamo la sensazione di poter andare molto avanti“.