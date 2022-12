Miss Italia 2022, chi è Vanessa Foti? ‘Miss Calabria’ con alle spalle una situazione familiare difficile

21 Dicembre 2022 16:36

Una a febbraio e una a dicembre: per la prima volta verranno elette, nello stesso anno, due Miss Italia. No, non è una novità, seppur la situazione rappresenti un unicum nella storia del concorso di bellezza. L’edizione 2021, causa Covid, si è sposta nei primi mesi del nuovo anno. ‘Miss Italia’ in carica, Zeudi Di Palma, a pochi mesi dalla sua incoronazione, cederà dunque la propria coroncina a una delle 21 candidate dell’edizione 2022.

La manifestazione si svolgerà presso il centro congressi del Crowne Plaza Rome St.Peter’s Hotel. L’assegnazione del titolo avverrà al termine di uno spettacolo che sarà trasmesso in streaming, dalle ore 19:00 alle ore 20:30 sul sito e sui canali social di Miss Italia. A condurre lo spettacolo, per la prima volta dal 1946, sarà un giornalista, Salvo Sottile, conduttore de “I Fatti Vostri”. Nel corso della trasmissione presenti gli intermezzi dell’imitatore Antonio Mezzancella e di Francesca Manzini che presenterà una pièce comica.

A scegliere la nuova reginetta saranno Massimo Boldi, in qualità di presidente di giuria; Fioretta Mari, attrice e insegnante di recitazione; Francesca Manzini, conduttrice radiofonica. Le miss non indosseranno fasce, nè numeri di gara, non saranno impegnate nella classica passerella ma dialogheranno con la giuria durante la diretta.

‘Miss Calabria’ Vanessa Foti

A rappresentare la Regione Calabria sarà Vanessa Foti, da Reggio Calabria. Vanessa ha appena 18 anni, frequenta l’istituto tecnico per il turismo e dal 2014 studia recitazione. Le piace molto la musica: canta, scrive canzoni e sa suonare chitarra e ukulele.

Nel corso della trasmissione Rai “I Fatti Vostri”, Vanessa ha avuto il coraggio di raccontare le difficoltà della sua situazione familiare. “La mia vita non è stata semplice – ha dichiarato – Sono cresciuta senza l’affetto paterno, mia madre si è presa cura di me e mio fratello, da sola. Durante il matrimonio mia madre è stata vittima di violenza domestica e ha sofferto di depressione, dopo 10 anni ha avuto il coraggio di lasciarlo e di denunciare. Dico a tutte le donne che sono vittime di violenza domestica di denunciare, è la cosa migliore“.

Difficoltà che non le hanno impedito di inseguire i suoi sogni. Quello più grande è di diventare un’attrice, ambizione che spera di coronare proprio partendo dal palco di Miss Italia. Ha ammesso di non essere mai stata fidanzata: all’amore preferisce, almeno per ora, concentrarsi sulla propria carriera per realizzarsi professionalmente.