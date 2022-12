Milazzo: domani scuole aperte, tranne due istituti

5 Dicembre 2022 20:01

Nella giornata odierna sono stati eseguiti anche i controlli strutturali sugli istituti scolastici cittadini e quindi domani le lezioni riprenderanno regolarmente in tutte le scuole di Milazzo fatta eccezione per l’istituto alberghiero “Guttuso” di via Nino Bixio e l’istituto agrario “Ferrari” di contrada Due Bagli.

Il sindaco Pippo Midili ha firmato questo pomeriggio un’ordinanza con la quale, ri-chiamando una nota del sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, rileva che da tale comunicazione emerge la necessità, dopo il sopralluogo di prorogare l’ordinanza di chiusura sino a venerdì al fine di consentire l’esecuzione degli inter-venti di ripristino dei plessi che sono ubicati nelle zone maggiormente colpite dagli eventi alluvionali di sabato scorso. Le lezioni per gli studenti della sede principale del “Guttuso” si svolgeranno in didattica a distanza.