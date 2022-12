Milazzo, oltre 1 milione di euro per le chiese di San Francesco e SS. Salvatore

23 Dicembre 2022 21:50

Notificato al Comune di Milazzo il decreto che assegna risorse per oltre un milione e 100 mila euro da parte del “Fondo per il culto” al fine di promuovere il restauro delle chiese del SS. Salvatore e di San Francesco. Per la prima, conosciuta come “Badia” che si trova al Borgo saranno disponibili 822mila euro, mentre la chiesa di San Francesco beneficia della somma di 318mila euro. La chiesa del SS. Salvatore, contraddistinta dalle grate a petto d’oca da cui le monache di clausura assistevano alle funzioni religiose, era stata messa in sicurezza dall’Amministrazione circa 25 anni fa, col rifacimento del tetto e delle facciate. Un altro preziosissimo passo in avanti verso la trasformazione del Borgo nella cittadella della cultura cittadina– in un percorso ragionato di musei, chiese ed attrattive culturali coronato dalla visita della città murata.

“Sono felicissimo di questa notizia e dell’interessamento che la Soprintendenza ha avuto nei riguardi di due chiese cittadine – ha commentato il sindaco Pippo Midili –. Ringrazio la soprintendente Mirella Vinci per l’attenzione che dimostra sempre nei confronti della città di Milazzo». Per quanto riguarda la tempistica, ricevuto il decreto potremo metterci da subito al lavoro dando precise indicazioni agli uffici per pianificare gli interventi che dovranno essere finalizzati a rendere nuovamente fruibile la chiesa”.