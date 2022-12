Milazzo: i campi di calcio di Ciantro, San Pietro e Santa Marina saranno dati in concessione ai privati

29 Dicembre 2022 19:52

L’Amministrazione comunale di Milazzo ha deciso di dare in concessione ai privati la gestione dei campi di calcio “Don Peppino Cutropia” di Ciantro, “Pippo De Gaetano” di San Pietro e “Santino Irrera” di Santa Marina. Il dirigente del 6° settore “Sport, Turismo, Beni culturali e PNRR”, Domenico Lombardo ha pubblicato l’avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento in gestione di queste strutture. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta tecnico-economica.

Questi i canoni annui previsti per ciascuna struttura:

-Campo di Ciantro euro 1920

-Campo di S. Pietro euro 2580

-Campo di S. Marina 1740

Una volta acquisite le istanze si procederà alla richiesta di presentazione dell’offerta a cinque soggetti che hanno manifestato interesse.

La durata della concessione sarà pari a 10 anni.

La concessione prevede la gestione dell’impianto sportivo (allestimenti e disallestimenti); la conduzione tecnica degli impianti inclusi nel lotto assicurando costantemente la perfetta, regolare e completa efficienza di tutti i vari servizi, impianti ed attrezzature; il pagamento delle spese di ordinaria gestione, spese per consumi di combustibile, acqua ed energia elettrica, spese di manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti, nonché le spese per le eventuali manutenzioni straordinarie assentite dal Comune. Il gestore dovrà mettere l’impianto a disposizione del Comune, gratuitamente, per un massimo di gg. 20 annuali, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni da questo direttamente promosse; a finalizzazione della gestione anche ad un uso pubblico sociale, in modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva promuovendo, attraverso iniziative approvate dalle Giunta Comunale che riguardino l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.; e più in generale mettere a disposizione delle associazioni e più in generale di soggetti terzi che ne facciano richiesta, senza alcuna discriminazione, previa riscossione delle tariffe stabilite per l’utilizzazione dell’impianto. Nel bando sono indicati i requisiti di partecipazione per società e associazioni varie. Il termine ultimo per manifestare interesse è fissato il 31 gennaio 2023 alle ore 12.