Milazzo: borse di studio della Caronte agli studenti dell’Itet “Da Vinci”

16 Dicembre 2022 20:08

Giornata di premiazione oggi per 5 giovani studenti dell’Itet “Leonardo Da Vinci” del corso trasporti e logistica, che, superati gli esami di maturità dell’anno scolastico 2021-2022 col massimo dei voti, hanno ricevuto altrettante borse di studio messe in palio dal gruppo “Caronte & Tourist” nel corso di una cerimonia che ha registrato la presenza. della famiglia Rizzo-Bonaccorsi, del sindaco Pippo Midili, del comandante della Capitaneria, Luca Torcigliani, del presidente dell’Area marina protetta, Giovanni Mangano, il presidente della rete nazionale degli istituti nautici, Andrea Tomaselli, e, in rappresentanza del Gruppo Caronte, dell’ing. Vincenzo Franza e il responsabile del personale e comunicazioneTiziano Minuti.

È stata la dirigente scolastica Stefania Scolaro a coordinare la manifestazione sottolineando l’impegno della scuola a valorizzare i ragazzi e ringraziando la Caronte per l’opportunità che ogni anno concede, mentre il sindaco Midili ha evidenziato l’importanza di un corso di questa tipologia per una città di mare come Milazzo.