Milazzo: accese in città le luci di Natale

8 Dicembre 2022 16:10

Ieri sera si sono accese a Milazzo le luci del Natale. Lo ha detto il sindaco Pippo Midili: “accendiamo le luminarie natalizie come messaggio di speranza per tutti noi, di richiamo alla pace nel mondo, che è il dono più importante che possiamo mettere sotto l’albero di Natale”. L’Amministrazione ha installato delle luminarie e realizzato un albero di Natale in piazza Caio Duilio.

Questa sera, festa dell’Immacolata, invece nell’Atrio del Carmine aprirà la grande casa di Babbo Natale, visitabile sino al 26. Un “village” natalizio composto da una grande unità centrale di 100 mq, all’interno della quale troveranno accoglienza una serie di ambientazioni differenti (postazioni degli elfi costruttori, ufficio postale, slitta con le renne, trono di Babbo Natale), oltre ad un grande albero di Natale centrale che praticamente aiuterà a dare “circolarità” al percorso proposto ai visitatori.