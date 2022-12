Milazzo: a Santa Marina nasce il terzo Parco inclusivo

28 Dicembre 2022 22:01

Nei prossimi giorni avranno inizio i lavori per la realizzazione di uno spazio inclusivo per il gioco e l’aggregazione sociale in un ambito urbano da riqualificare in Piazza Pozzo della frazione Santa Marina. I lavori sono finanziati dallo Stato nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali e già appaltati alla ditta San Marco Costruzioni s.r.l. di Milazzo. Verranno sostituite e implementate le attrezzature ludiche esistenti con la creazione di aree di gioco con gomma colata antitrauma, elastica, drenante, anti-scivolo e ignifuga e giochi che rispettano tutti gli standard di sicurezza che siano da un lato sicuri ed inclusivi per tutti i bambini valorizzandone, altresì, l’integrazione sociale.

I lavori si inseriscono nell’ambito della rigenerazione complessiva di Piazza Pozzo con abbattimento delle barriere architettoniche, già appaltati alla Ditta Opera Appalti s.r.l. di Torregrotta, senza alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto finanziati col Pnrr.