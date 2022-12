Migranti, in arrivo 400 profughi tra Reggio Calabria e Messina

10 Dicembre 2022 21:56

Ennesimo sbarco di migranti al Porto di Reggio Calabria. Intorno alle ore 06:00 di domani mattina arriverà al Porto una nave carica di 200 profughi: al momento non si conoscono le nazionalità delle persone a bordo e ne’ il loro stato di salute. Dopo lo sbarco, i migranti saranno controllati dalle autorità competenti e trasportati a Gallico in attesa di collocamento in varie strutture.

Mentre altri 200 immigrati salvati nel Mediterraneo sbarcheranno, sempre domani mattina all’alba, al Porto di Messina per poi essere dislocati nelle strutture dell’Isola.