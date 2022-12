Migranti, in arrivo 80 profughi al Porto di Reggio Calabria

6 Dicembre 2022 19:36

Nuovo sbarco di migranti al Porto di Reggio Calabria. Intorno alle ore 20:00 di questa sera arriverà al Porto una nave carica di 80: al momento non si conoscono le nazionalità delle persone a bordo e ne’ il loro stato di salute. Dopo lo sbarco, i migranti saranno controllati dalle autorità competenti e trasportati a Gallico in attesa di collocamento in varie strutture.

Intanto, nel pomeriggio altri 60 profughi erano sbarcati al Molo Norimberga di Messina in prevalenza bangladesi, egiziani, pakistani e siriani.