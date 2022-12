Metro di Catanzaro, aperta la galleria di Germaneto. Occhiuto: “giornata importante” | VIDEO

3 Dicembre 2022 16:26

E’ stato abbattuto questa mattina il diaframma per la realizzazione della galleria della Metropolitana di Catanzaro a Germaneto. Si tratta di un passaggio fondamentale in vista della conclusione dell’infrastruttura. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha parlato di “giornata importante, perché questa è un’opera strategica per Catanzaro e per la Calabria”.

“A termini di contratto la metropolitana di Catanzaro entro dicembre 2023 dev’essere conclusa, confido che per questa scadenza si possa avere l’opera funzionante. In cima del nostro governo regionale ci sono le infrastrutture”, rimarca Occhiuto.