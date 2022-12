Messina, terza edizione del Workshop Motorsport e Automotive “Studenti in Carena”

12 Dicembre 2022 11:07

Dal 13 al 15 dicembre, l’Università di Messina ospiterà la terza edizione del Workshop Motorsport e Automotive “Studenti in Carena”. Le iniziative correlate si svolgeranno al Dipartimento di Ingegneria e presso l’Aula Magna del Rettorato (dove si terrà un workshop a partire dalle ore 9). Nella giornata inaugurale, alle ore 16.30, il Dipartimento di Ingegneria ospiterà un seminario tecnico, mentre, nei giorni 14 e 15 dicembre, gli studenti dell’Ateneo, gli alunni delle Scuole cittadine e gli appassionati del mondo dei motori potranno assistere agli interventi di personaggi del settore Motorsport e Automotive che racconteranno la loro esperienza ai ragazzi e alle aziende interessate.

Si tratta di: Ernesto Desiderio, attualmente Performance Engineer in Williams F1 ; Giovanni Crupi, Race Engineer in Ducati Motor Holding, che accompagna ogni stagione alcuni tra i piloti più importanti al mondo come Scott Redding, Danilo Petrucci ed il neocampione del mondo Alvaro Bautista; Marco Pezzola, docente di Advanced Motorcycle Dynamics al MUNER e Co-fondatore e COO per Soluzioni Ingegneria; Salvatore Pennisi, Head of Testing Moto / Cycling / Micromobility, Capo per Pirelli delle attività sportive legate al motociclismo; Alberto Nicoletta, Head of Vehicle Dynamic, Tire Engineering and Simulations per Ferrari.