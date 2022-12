Messina: visita oggi della V Commissione consiliare all’Abbazia dei Monaci Basiliani di San Filippo Inferiore

7 Dicembre 2022 13:26

La V Commissione consiliare del Comune di Messina, con delega alla Cultura, presieduta dal Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, insieme al Consiglio della II Circoscrizione, si è recata oggi in visita all’Abbazia dei Monaci Basiliani di San Filippo Inferiore. Constatato lo stato dei luoghi, la Commissione e il Consiglio Circoscrizionale, insieme all’Amministrazione Comunale, cercheranno di intervenire in questa prima fase attraverso un’opera di bonifica dei luoghi ed il ripristino dell’impianto di illuminazione in parte già funzionante, dando visibilità alla bellezza del sito storico.