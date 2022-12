Messina: variazioni di bilancio, domani nuova seduta di Consiglio comunale

29 Dicembre 2022 14:05

Domani, venerdì 30, alle ore 15, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 486 del 19/12/2022 avente ad oggetto Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ex art. 175 c.3 1.a) e 3.c) TUEL; 2) “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 510 del 27/12/2022 avente ad oggetto Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ex art. 175 TUEL; 3) trattazione proposte relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Nella seduta di ieri il Civico consesso ha approvato, con quindici voti favorevoli, sei astenuti e nessuno contrario, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 Decreto Legislativo n. 175/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione azioni di razionalizzazione per l’anno 2021. Successivamente l’Aula ha accolto varie proposte relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio.