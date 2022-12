Tragedia a Messina: precipita in un dirupo con la betoniera, muore 47enne

20 Dicembre 2022 19:01

Incidente mortale questa mattina nel comune di Ucria in provincia di Messina dove un operaio di 47 anni alla guida di una betoniera è precipitato in un burrone con il mezzo pesante perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme ai SAGF della Guardia di Finanza e ai SAF dei Vigili del Fuoco.

Il cordoglio della Cisl e della Filca Cisl

Un’altra tragedia sul lavoro, in un cantiere. La Cisl Messina, la Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl Messina piangono l’atroce morte del 49enne operaio, iscritto alla Filca, avvenuta ad Ucria che pone in primo piano ancora una volta la discussione sulla sicurezza nei cantieri. “Siamo stanchi – affermano i segretari Antonino Alibrandi, Paolo D’Anca e Nino Botta – di assistere ogni giorno a tragedie di questo genere per le quali le parole sono superflue ed inutili“. La Cisl e la Filca Cisl Messina insieme alla Filca Sicilia chiedono urgenti misure in tema di sicurezza sui posti di lavoro. “Soprattutto dove si evince che le causa degli incidenti è dovuta alla mancanza di applicazione delle norme da parte delle aziende – aggiungono Alibrandi, Botta e D’Anca – è necessario applicare pene severe nei confronti dei responsabili. Per il momento, tutta la Filca siciliana non può che esprimere alla famiglia il proprio cordoglio per la morte dello sfortunato lavoratore”.