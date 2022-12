Messina, traghetto fermato dalla Capitaneria per controlli di sicurezza: l’appello a tutte le società armatrici che operano nello Stretto

16 Dicembre 2022 12:23

Nella giornata del 14 dicembre 2022 – nell’ambito di controlli finalizzati alla verifica dell’idoneita’ delle unita’ navali alla navigazione in sicurezza- il nucleo flag state control della capitaneria di porto – ams di Messina , ha posto in stato di fermo una nave ro-ro passeggeri per criticita’ riconducibili alla protezione antincendio dell’unita’ ispezionata. A seguito delle risultanze ottenute, e’ stato interessato l’organismo tecnico della nave che, nell’ambito della certificazione delle unita’ nazionali, e’ responsabile delle verifiche di natura strutturale a bordo delle navi italiane.

A conclusione delle verifiche tecniche, accertata la sicurezza della nave, la capitaneria di porto – ams di Messina ha consentito la partenza dell’unita’. Il capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Messina, capitano di vascello Giacomo Cirillo, nell’ambito della consueta e fattiva collaborazione, invita le societa’ armatrici operanti nello Stretto di Messina a porre la massima attenzione al fine di garantire elevati standard di sicurezza alle navi operanti nello stretto.