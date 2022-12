Messina, da TikTok al fumetto: il 21 dicembre la presentazione di “Il Possente Cavaliere”

17 Dicembre 2022 10:38

Un incontro tra autorialità, adattamento, storytelling e nuovi media con Giuseppe Mulfari, della fumetteria La Torre Nera e Leonardo Mercadante, autore, quello che si terrà giorno 21 alla sede dell’ordine degli architetti di Messina, in via Ghibellina n.12, nell’ambito della mostra permanente dell’artista Benedetto da Norcia. Un incontro e un dibattito sul tema dello storytelling, social media, serialità e autorialità a ridosso dell’uscita del volume 0 del fumetto “Il Possente Cavaliere“, prevista alla fine di dicembre 2022.

Nato su TikTok, “Il Possente Cavaliere” parla della crisi dei valori nel luogo dove essi si formano: la nostra immaginazione. Con un reel dietro l’altro, il Possente Cavaliere decostruisce i luoghi comuni della fiaba, contraddice e combatte l’idea che una principessa non sia altro che un oggetto da salvare e un drago un nemico da uccidere. Il suo scontro è dialogico e ideologico con due villici che, in buona fede, si apprestano ogni volta a chiedere l’aiuto di un eroe senza macchia e senza paura, ma profondamente in crisi, una crisi che attraversa l’occidente, una crisi che, lungi da discorsi catastrofisti e apocalittici, può portare alla costruzione di un mondo più giusto.

Il possente cavaliere è satira: satira di costume, satira politica, satira sulle narrazioni e la propaganda nelle quali nuotiamo sin dalla nascita. E ora, a quasi un anno dall’inizio della “saga che ancora deve iniziare” (come recitano le didascalie sotto i reel di Instagram), “Il Possente Cavaliere” diventa un fumetto (disegni di Valentina Perrone), che a fine dicembre 2022 vedrà l’uscita del suo volume 0 e successivamente quelli 1, 2, 3, stella! Ma come si passa dal video di TikTok al fumetto? Questo il tema di cui l’autore discuterà nell’incontro del prossimo 21 dicembre.