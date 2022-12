Messina, il sindaco Basile taglia il panettone da record: 200 kg di bontà natalizia! | FOTO

22 Dicembre 2022 10:03

Al sindaco di Messina Federico Basile è toccato “il primo taglio” del panettone più grande della Sicilia che è stato tagliato ed offerto al pubblico stasera (21 dicembre) al Centro Commerciale Tremestieri nel corso di una grande festa.

Il primo cittadino si è complimentato con lo shopping manager Domenico Rinaldi e con la proprietà della struttura di Tremestieri, che, dopo due anni di restrizioni per il Covid, ha allestito un Natale importante che vuol essere un momento di rinascita non solo per il Centro, ma un’opportunità di aggregazione per tutti i messinesi.

Tantissimi infatti, gli eventi allestiti in occasione di questo Natale 2022 al Centro, dove protagonista è stato il Panettone da Guinness. Val la pena infatti ricordare il grande lavoro effettuato dall’azienda Tosca di Cremona per realizzare il dolce che a tutt’oggi non ha eguali in Sicilia.

Oltre 200 kg di peso per 1 metro d’altezza (per trasportarlo è servito un mezzo speciale) 110 kg di farina, 600 uova, 1 kg e 300 gr di lievito, 60 kg fra uvetta e canditi e circa 40 kg cioccolato, sia all’interno che all’esterno. La cottura è avvenuta “per parti” che sono state poi assemblate dando così la tipica forma al panettone.

Dal mese di novembre lo hanno lavorato per diversi giorni 3 esperti pasticceri, mentre 2 donne si sono occupate del packaging e lo hanno incartato per farlo arrivare splendido e colorato al Centro Commerciale Tremestieri dove è rimasto in esposizione da inizio dicembre al piano terra.

Il primo taglio del sindaco Basile è avvenuto sul palco allestito davanti all’ingresso del Centro alla presenza di numerose persone impazienti di assaggiare il grande dolce. Non appena è stato scartato un inebriante profumo di cioccolato ha pervaso tutt’intorno l’area del Centro rendendo ancora più febbrile l’attesa del pubblico. Intanto Babbo Natale, la musica natalizia ed una nevicata (artificiale) a sorpresa avevano creato una magica atmosfera. Dopo la degustazione il Panettone da Guinness è stato riportato all’interno dove in questi giorni di festa sarà offerto gratuitamente ai visitatori del Centro Commerciale Tremestieri.