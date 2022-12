Messina: soste irregolari, 1.000 multe in 6 giorni

30 Dicembre 2022 15:16

Prosegue l’attività di controllo sulle soste irregolari nelle principali arterie cittadine, che avviene principalmente con due modalità: la prima con l’invio, all’occorrenza o su segnalazione alla centrale operativa del Corpo di Polizia municipale di Messina, di pattuglia appiedata, automontata o motomontata; e la seconda, più capillare, utilizzando il sistema “Scout” che permette la rilevazione di infrazioni in maniera digitale ed automatica.

In particolare, nel periodo dal 19 al 24 dicembre 2022, con tale tipo di sistema automatico, sono stati rilevati, nelle località e negli orari sotto indicati, i seguenti verbali per modalità di sosta irregolari:

Via La Farina, fascia oraria 8.30-9.30, n. verbali 85;

Viale Europa, fascia oraria 9.40-10.00, n. verbali 31;

Viale San Martino, fascia oraria 11.00-12.00, n. verbali 157;

Via Cesare Battisti, fascia oraria 10.00-11.00, n. verbali 222;

Largo Seggiola, fascia oraria 10.00-10.15, n. verbali 15;

Via Santa Cecilia, fascia oraria 10.30-11.00, n. verbali 136;

Via Marco Polo, fascia oraria 8.30-9.00, n. verbali 34;

Via Tommaso Cannizzaro, fascia oraria 10.30-11.00, n. verbali 109;

Piazza Pugliatti, fascia oraria 10.15-10.25, n verbali 47;

Corso Cavour, fascia oraria 9.15-10.00, n. verbali 89;

Viale Boccetta, fascia oraria 11.00-11.30, n. verbali 72;

Via Garibaldi, fascia oraria 11.35-12.20, n. verbali 86; per un totale di 1083 verbali.

I controlli continueranno nei prossimi giorni in orari differenti. Si coglie l’occasione per raccomandare alla cittadinanza l’osservanza delle regole della strada, in particolare evitare la sosta in doppia fila, sul marciapiede, corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.