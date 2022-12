Messina, Gioveni sullo svincolo di Giostra: “perchè è funzionale e sicuro solo nelle emergenze?

28 Dicembre 2022 11:56

“Pur sforzandomi cercando di capire le valutazioni che i soggetti preposti fanno in certi momenti, non riesco proprio a comprendere come lo svincolo di Giostra si possa riaprire ad intermittenza a seconda delle necessità!”. A parlare in questi termini è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che in più occasioni aveva scritto al Prefetto affinché, nel convocare il Comitato Operativo per la Viabilità, potesse valutare la riapertura dello svincolo, specialmente nel periodo invernale.

“Ogni qualvolta si presenti una emergenza come lo è questa per la chiusura della galleria Telegrafo o come lo è stata quando lo svincolo di Boccetta è stato oggetto di interventi di manutenzione – afferma Gioveni – come per magia lo svincolo di Giostra diventa funzionale e sicuro, mentre non lo è in periodi normali! Perché? – si chiede il consigliere facendosi portavoce anche di tanti increduli cittadini – Perché non tenerlo aperto sempre, con i dovuti accorgimenti, visto che a quanto sembra i problemi strutturali sono presenti nel viadotto di collegamento Giostra – Annunziata e non certamente nello stesso svincolo? E’ ovvio che se quest’ultimo non fosse stato sicuro, immagino che nemmeno nei periodi di emergenza sarebbe stato riaperto!

La cosa che dispiace peraltro – prosegue il consigliere – è che nonostante io abbia inviato delle note alla Prefettura il 6 ottobre 2020, il 19 febbraio 2021, il 3 novembre 2021 e il 21 settembre 2022 proprio per chiedere la riapertura dello svincolo previa valutazione del COV, ho ricevuto risposta solo alla prima missiva da parte dell’ex Prefetto Maria Carmela Librizzi, mentre per le altre vi è stato solo silenzio assoluto!

Eppure – insiste l’esponente d FdI – la necessità di tenere aperto lo svincolo di Giostra anche in periodi normali c’è eccome, soprattutto per la spola che fanno studenti, lavoratori e universitari del Papardo con tutta la zona nord! Mi auguro quindi – conclude Gioveni – che, oltre all’opportunità di chiarire alla città i motivi di questa apertura ad intermittenza dello svincolo di Giostra, questa ennesima apertura straordinaria possa far valutare concretamente i soggetti del COV a mantenere sempre aperta quella che indiscutibilmente rappresenta una grande valvola di sfogo per la caotica viabilità cittadina“.