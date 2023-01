Risanamento a Messina, De Luca: “Schifani commissario? E’ una barzelletta”

30 Dicembre 2022 15:55

“Schifani commissario di governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina? Spero che sia una delle tante barzellette raccontate dalle veline a Striscia La Notizia! Nel cosiddetto mille proroghe del governo Meloni, in fase di approvazione alla Camera ed al Senato, pare che ci sia un emendamento che prevede la sostituzione del Prefetto di Messina con il Presidente della regione Siciliana Renato Schifani per il ruolo di commissario di governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina. Non capisco perché hanno fatto fuori da questo ruolo il Prefetto di Messina che a suo tempo ho voluto in considerazione che la mia persona era invisa a chi governava l’Italia. Il naturale sostituto del Prefetto di Messina, se ciò è ritenuto necessario ed opportuno dal governo Meloni, è Federico Basile Sindaco di Messina”, è quanto afferma Cateno De Luca.

“Già Schifani si sta dimostrando inadeguato per il ruolo di Presidente della Regione Siciliana figuriamoci per un ruolo che richiede presenza quotidiana a Messina ed interlocuzioni con migliaia di famiglie che ancora vivono sotto l’amianto. Se qualche deputato nazionale, eletto nelle liste bloccate del nord Italia, e per l’ennesima volta bocciato al collegio uninominale della città di Messina vuole vendicarsi perché i messinesi non lo riconoscono come messinese ha trovato il modo più adeguato ed efficace. Mi appello agli uomini e le donne di buonsenso che ci rappresentano alla Camera ed al senato compreso i nostri parlamentari di Sud Chiama Nord Francesco Gallo Deputato Nazionale e Dafne Musolino senatrice”, conclude De Luca.