Messina, atmosfera natalizia e gioia a “Ritiro in festa”: c’è anche Il Barista di TikTok! | FOTO e VIDEO

24 Dicembre 2022 11:35

Una splendida giornata di festa quella vissuta ieri da grandi e piccini durante “Ritiro in festa“, la manifestazione facente parte del cartello di eventi “Natale Insieme in Periferia“, promosso da Cisl Messina, dal CSI Messina e dalla Parrocchia di Santa Maria del Gesù. Le ore sono volate fra gioia e allegria, in un gioioso clima natalizio. Presente il Sindaco Basile.

I bambini hanno svolto diverse attività divertenti, facendo la conoscenza di Topolino e Minnie, hanno giocato e ballato insieme agli animatori. Guest star della serata “Il Barista di TikTok“, content creator messinese che spopola sul web grazie ai suoi artistici cappuccini.