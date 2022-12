Messina, martedì le esibizioni della Real Italian Wrestling: presente anche Riw G King

18 Dicembre 2022 17:30

Martedì 20 Dicembre la Real Italian Wrestling offrirà al pubblico della palestra Totalfitness24, in via Ugo Bassi a Messina, una serie di esibizioni con protagonisti i ragazzi della propria scuola di wrestling. Le nuove leve verranno accompagnate dalla presenza del Campione RIW G KING, presente in città dopo aver difeso la propria cintura in terra belga del mese scorso, ed il Cacciatore di titoli Raider “The Hunter”, che saranno le attrazioni principali della serata assieme a Italian Tiger in veste di vice presidente. L’ingresso sarà gratuito e l’ACADEMY Show avrà inizio alle ore 19:30. La serata sarà presentata da Daniele Antonio Battaglia. Inoltre l’esibizione sarà ripresa in diretta dallo staff di UniversoMessina, regia fotografica invece affidata a “fotoinscena” di Giuseppe Contarini.