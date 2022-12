Messina, prosegue il progetto EPIC di Mana Chuma Teatro

5 Dicembre 2022 11:24

Sta per volgere al termine EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile), il progetto di promozione del teatro nelle periferie realizzato a Messina da Mana Chuma Teatro in partenariato con Rete Latitudini e Teatro dei 3 Mestieri. Il mese di dicembre sarà, infatti, l’ultimo nel quale si svolgerà questa ricca rassegna, che è stata inaugurata a settembre ed è sostenuta con il contributo del Comune di Messina e dai fondi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) del Ministero della Cultura.

Ecco i prossimi due attesi appuntamenti in programma:

Mercoledì 7 dicembre alle ore 21.00 il Teatro dei 3 Mestieri ospiterà PPP Amore e lotta (Produzione Officine Jonike Arti) con la regia di Matteo Tarasco, la drammaturgia di Katia Colica ed in scena gli attori Americo Melchionda, Maria Milasi e Andrea Puglisi. PPP Amore e Lotta, nasce dalla simbiosi tra drammaturgia originale e alcuni stralci tratti dalle opere di Pasolini e ne confonde i tratti. Potrebbe essere appena stato ucciso Pier Paolo, all’ interno di quella confusione senza tempo che immaginiamo addosso ai defunti che non riescono a lasciare il corpo mortale per avviarsi verso il metafisico. L’ambizione è quella di stimolare, attraverso lo spettacolo, la conoscenza di una personalità scomoda e controcorrente, tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento, poeta, scrittore, drammaturgo, regista, punto di riferimento e icona della libertà espressiva mondiale, in una visione innovativa e familiare, immaginandone emozioni e rapporti familiari.

Sabato 10 dicembre alle ore 21.00 sul palco del Teatro dei 3 Mestieri, andrà in scena Parole mute 2.0 (Produzione La memoria del teatro) di e con Francesca Vitale e la regia di Manuel Renga. Parole mute è una testimonianza sull’Alzheimer di Francesca Vitale, autrice e protagonista di questo testo, intimo e profondo, che nasce da una dolorosa esperienza personale: il padre dell’attrice è scomparso e i suoi ultimi anni di vita sono stati segnati da questa malattia. La costruzione dello spettacolo, un atto unico composto da 17 quadri scanditi da contributi musicali, è una suggestiva commistione fra testo, immagini, voci fuori campo e musica, che, in forma di dialogo con l’assente, ripercorrono le tappe di un rapporto mai chiuso. Manuel Renga ha curato la regia, ripresa della messa in scena originale di Lamberto Puggelli; le voci fuori campo sono di Paolo Bonacelli e Ottavia Piccolo, con la partecipazione di Tiziana Bergamaschi.

Gli spettacoli di EPIC proseguiranno fino alla fine di dicembre 2022. Il calendario completo è consultabile a questo link: https://manachumateatro.it/epic-tour-messina/.

EPIC Esperienze Performative di Impegno Civile progetto di Mana Chuma Teatro (Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine per aree cittadine periferiche – Comune di Messina / Ministero della Cultura).

PROGRAMMA EPIC:

Info e prenotazioni: +39 346 123 1116

7 dicembre

Ore 21.00

Teatro dei 3 Mestieri

PPP Amore e lotta

Drammaturgia di Katia Colica

Spettacolo in primo studio su Pier Paolo Pasolini

Con Americo Melchionda, Maria Milasi e Andrea Puglisi

Regia Primo Studio a cura di Matteo Tarasco

Produzione Officine Jonike Arti

10 dicembre

Ore 21.00

Teatro dei 3 Mestieri.

Parole mute 2.0

una testimonianza sull’Alzheimer

Di e con Francesca Vitale

Regia Manuel Renga, ripresa dall’originale di Lamberto Puggelli

Voci fuori campo Paolo Bonacelli, Ottavia Piccolo e Tiziana Bergamaschi

Produzione La memoria del teatro