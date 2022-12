Messina, fine anno al cinema per la proiezione del film “L’Infiltrato”

16 Dicembre 2022 11:38

Prima proiezione il prossimo 30 dicembre a Messina per una produzione della città dello Stretto, il film “L’infiltrato”. Un film scritto e diretto dal Messinese Antonio Giaimo con un cast composto da ragazzi emergenti della Sicilia e di altre regioni, tra cui diversi napoletani, e con la partecipazione di due grandi attori del Cinema Italiano come Bruno Torrisi e Benedetto Lo Monaco. La trama racconta di un ex mafioso che decide di collaborare con la Polizia pur di non perdere la figlia Aurora (Gaia Cotugno). Una volta rientrato nel suo vecchio clan, dovrà scoprire chi si trova dietro l’omicidio e il rapimento di una testimone (Aurora Biondo) ma, il suo destino lo porterà a svolgere un doppio ruolo con esiti inattesi: collaborare con la giustizia e riuscire a scatenare una guerra tra clan. Il progetto é nato dalla grande collaborazione con la formazione di una squadra che ha creduto nell’idea ed é composta da Frenk Arena, Nadia Impoco, Antonio Ursida, con l’apporto tecnico di Giovanni Torre (GtStudio Recordings Publishing) che si è occupato della parte audio – video.

La prima del film con la presentazione è in programma venerdì 30 Dicembre 2022 alle ore 17;30 presso le sale The Screen Cinemas di Messina, con ospiti d’onore Bruno Torrisi e Benedetto Lo Monaco. Orari spettacolo: 18:30 – 20:40 – Per biglietti in prevendita contattare il numero 331.2252456 oppure 3288750490. Nel 2023 il film sarà in programmazione in alcune sale cinematografiche d’Italia.