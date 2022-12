Messina, gli spettacoli della compagnia Carullo-Minasi dal 13 al 20 dicembre | PROGRAMMA

11 Dicembre 2022 13:33

In vista del Festival di Teatro Delivery di fine anno della Compagnia Carullo – Minasi in programma dal 27 al 29 dicembre, organizzato nell’ambito del bando Periferie sostenuto dal Comune di Messina e dal Ministero della Cultura, andranno in scena dal 13 al 20 dicembre una serie di spettacoli di circo e letteratura per gli allievi della Scuola Enzo Drago (plesso Principe di Piemonte), dedicati ai bimbi dai tre ai sei anni.

Martedì 13 dicembre andrà in scena “Il circo Piccolino!” di e con Francesco Mirabile, che si esibirà anche il giorno successivo, mercoledì 14, con lo spettacolo “Faccio strada”. L’artista – performer circense concluderà il suo ciclo di esibizioni giovedì 15 dicembre con “Tangram”. Venerdì 16, lunedì 19 e martedì 20 dicembre sarà la volta di Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi che si cimenteranno in 3 giorni dedicati alle letture animate. Tutti gli spettacoli andranno in scena a partire dalle ore 11.00 nel plesso di Via Catania n. 103.