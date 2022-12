9 Dicembre 2022 10:52

Il 14 dicembre alle ore 10.00, nella sede di Messina dell’AdSP dello Stretto in Via Vittorio Emanuele II n. 27, si terrà una conferenza stampa in cui il Presidente Mario Mega ed il progettista incaricato Arch. Giovanni Lazzari presenteranno il progetto di riqualificazione delle aree libere della ex-Fiera di Messina in prosecuzione della “Passeggiata a mare”.

Alla Conferenza stampa parteciperà anche il Sindaco di Messina, Dott. Federico Basile.