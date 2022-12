Serie C: Messina-Picerno, i convocati di Auteri

3 Dicembre 2022 18:09

In occasione della 17ª giornata di campionato di Serie C Girone C, l’allenatore Gaetano Auteri ha convocato 19 calciatori per la gara che vedrà il Messina affrontare il Picerno allo stadio “Francesco Scoglio” con inizio alle 14.30. L’obiettivo della squadra peloritana è quella di tornare a far punti dopo il recente periodo negativo. Di seguito la lista completa dei convocati con i numeri di maglia:

PORTIERI: 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski.

DIFENSORI: 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 17. Giuseppe Filì; 19. Antony Angileri; 23. Daniele Trasciani;

CENTROCAMPISTI: 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; 28. Marco Fiorani; 75. Andrea Mallamo; 70. Paolo Napoletano.

ATTACCANTI: 8. Carmine Iannone; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 11. Davis Curiale; 20. Lorenzo Catania.