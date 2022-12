12 Dicembre 2022 09:11

Oggi, lunedì 12 dicembre, alle ore 13, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Fondazione denominata Messina per la Cultura – Statuto”; 2) “Approvazione Regolamento per la Consulta giovanile della città di Messina”.