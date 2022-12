9 Dicembre 2022 09:36

Oggi, venerdì 9 dicembre, alle ore 13, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Delocalizzazione del mercato domenicale da via Enrico Fermi, comprese via Orso Corbino, via Acireale, via G. Franza, a via Enrico Fermi nella corsia centrale nel tratto compreso tra via Orso Corbino e vie Galvani/Galilei”; 2) Bilancio Consolidato 2021.