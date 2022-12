Messina, “Natale insieme in periferia”: il 5 dicembre la presentazione di 9 appuntamenti per le feste

3 Dicembre 2022 11:07

Un cartellone di nove appuntamenti, per grandi e piccini, per un “Natale da vivere insieme in periferia” quello organizzato dalla Cisl di Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria di Gesù di Ritiro con il patrocinio del Comune di Messina. Gli eventi intendono coinvolgere la comunità di Ritiro ma non solo perché sono aperti a tutta la cittadinanza.

Il calendario delle iniziative verrà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì mattina, 5 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Cisl a Ritiro in via Palermo 557 alla presenza del segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi, del presidente del Csi Messina Santino Smedile e del parroco della Parrocchia di S. Maria di Gesù padre Roberto Romeo. Il primo evento si terrà mercoledì 7 dicembre.