Messina, si respira già il Natale: al via i primi allestimenti a Piazza Cairoli | FOTO

2 Dicembre 2022 22:38

La magia del Natale avvolge la città di Messina. Varie le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale con concerti di spessore con, tra gli altri, i Negramaro e Renzo Arbore, e non solo: a Piazza Cairoli posizionati la giostra per bambini e le casette di legno per il mercatino artigianale. In allestimento anche un festoso Albero di Natale.

Ricordiamo, inoltre, che dall’8 dicembre prenderanno il via via le isole pedonali di via I Settembre e viale San Martino con gli operai al lavoro per rendere tutto efficiente.