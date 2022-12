Messina, domenica 18 dicembre “Natale a Villa Mazzini” | INFO e DETTAGLI

16 Dicembre 2022 11:43

Si svolgerà domenica 18, l’iniziativa “Natale a Villa Mazzini”, promossa dai Consiglieri della IV Municipalità, dopo il successo della già sperimentata iniziativa di Halloween. La Quarta Municipalità, presieduta da Matteo Grasso, e l’Azienda Speciale Messina Social City hanno pensato di proporre un evento su misura per i bambini, da inserire nella più ampia cornice degli eventi natalizi cittadini promossi dall’Amministrazione comunale.

Varie le attività in programma, dalle ore 10, realizzate grazie alle persone e alle Associazioni che presteranno il loro contributo a titolo completamente gratuito, come di seguito descritte: giochi e intrattenimento con animazione per bambini; passeggiate propedeutiche e ludiche sui Pony della Happy Hippy Family Mater Vitae Country Club (Hippy e Pierino), a cura della Polisportiva A.S.D. Mater Vitae, che predisporrà anche spettacoli di Acroyoga e discipline olistiche per gli interessati; laboratorio creativo a tema natalizio dalle ore 9.30 alle 12.30, organizzato dall’Associazione Impronte Messina con tavolini, album, argilla e colori per i bimbi; musica e balli; bosco incantato di luci natalizie a cura dell’Azienda Speciale Messina Social City; hobbista rivenditore di quadretti; doni di giocattoli nuovi offerti dalla Scuola San Francesco di Paola. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare per trascorrere insieme una giornata di giochi e divertimento per animare il cuore della Villa Mazzini nel periodo natalizio.